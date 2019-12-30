الفرزلي: لتشكيل حكومة ذات حس وطني والأولوية المطلقة هي لإنقاذ الوضع المالي والنقدي

أكّد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، أنّ "المطلوب لكي نتمكّن من مواجهة المعطى الداخلي والخارجي، أن تتشكّل حكومة توحي بالثقة، خارج إطار الاصطفافات، أي حكومة غير سياسيّة ذات حسّ وطني، لا يوجد فيها جواسيس -وهم معروفون- أو عناصر استفزازيّة للجهات المعنيّة".
ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "الشخصيّات المكوّنة للحكومة يجب أن تكون مستقلّة، غير سياسيّة، غير مستفزّة ولا تأتمر بمشاريع خارجيّة"، مبيّنًا أنّ "لا أحد من زعماء الأكثرية النيابية يريد لذهاب بمنطق حكومة اللون الواحد، لأنّ الجميع يريد مواجهة الأزمة الاقتصاديّة الماليّة".
وركّ. الفرزلي على "وجوب إزالة أي سبب، مهما كان، يؤدّي إلى تسجيله كمأخذ يُستند إليه للبناء على أن الحكومة هي حكومة هذا أو ذاك"، مشدّدًا على أنّ "الأولوية المطلقة هي لإنقاذ الوضع المالي والنقدي وإراحة الناس".
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