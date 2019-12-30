رئيسا الجمهورية والحكومة الاستثنائية يوافقان على تمديد العمل بالملاكات الموقتة

عممت الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الوزارات كافة والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها موافقة رئيسي الجمهورية والحكومة الاستثنائية على تمديد العمل بالملاكات المؤقتة، وعقود الموظفين المؤقتين والمتعاقدين.
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