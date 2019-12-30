رئيسا الجمهورية والحكومة الاستثنائية يوافقان على تمديد العمل بالملاكات الموقتة

عممت الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الوزارات كافة والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها موافقة رئيسي ​الجمهورية​ و​الحكومة​ الاستثنائية على تمديد العمل بالملاكات المؤقتة، وعقود الموظفين المؤقتين والمتعاقدين.

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