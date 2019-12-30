خواجة طالب شقير بإعادة قطاع الاتصالات إلى الدولة إلى حين إجراء المناقصة

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى اننا "نطالب وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير اتخاذ قرار بإعادة قطاع الاتصالات إلى الدولة إلى حين إجراء مناقصة بمعايير عالية الشفافية تجري تحت أنظار الإعلام و الرأي العام اللبناني. أي توجه او إجراء يمدد للوضع القائم هو استمرار لسياسة الهدر و الفساد السائدة داخل هذا القطاع".
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