خواجة طالب شقير بإعادة قطاع الاتصالات إلى الدولة إلى حين إجراء المناقصة

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد خواجة​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى اننا "نطالب وزير الاتصالات في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​محمد شقير​ اتخاذ قرار بإعادة ​قطاع الاتصالات​ إلى ​الدولة​ إلى حين إجراء مناقصة بمعايير عالية الشفافية تجري تحت أنظار الإعلام و الرأي العام اللبناني. أي توجه او إجراء يمدد للوضع القائم هو استمرار ل​سياسة​ الهدر و ​الفساد​ السائدة داخل هذا القطاع".

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