حكومة إسبانيا طردت 3 دبلوماسيين بوليفيين ردا على طرد سفيرة المكسيك ودبلوماسيين إسبانيين من بوليفيا

أعلنت رئيسة ​بوليفيا​ بالوكالة جانين آنييز، أنّ "الحكومة الدستورية الّتي أترأسها قرّرت اعتبار سفيرة ​المكسيك​ في بوليفيا ماريا تيريزا ميركادو والقائمة بالأعمال الإسبانية كريستينا بوريغويرو، والقنصل الاسباني الفارو فيرنانديز، أشخاصًا غير مرغوب فيهم".

واتّهمت الدبلوماسيين بـ"إلحاق الضرر الجسيم بسيادة وكرامة شعب وحكومة بوليفيا الدستورية"، وأمهلتهم 72 ساعة لمغادرة البلاد.

بدورها أعلنت ​الحكومة الإسبانية​ اعتبار ثلاثة دبلوماسيّين بوليفيّين أشخاصًا غير مرغوب بهم، وإعطائهم مهلة 72 ساعة لمغادرة ​إسبانيا​.

ودانت وزارة الخارجية المكسيكية القرار "السياسي"، لافتةً إلى "أنّها أمرت ميركادو بالعودة إلى البلاد".

ويأتي القرار بعدما اتّهمت بوليفيا موظّفي ​السفارة الإسبانية​ بمحاولة الدخول خلسةً وبشكل سري إلى الممثليّة الدبلوماسيّة المكسيكيّة في لاباز مع مجموعة من الرجال الملثّمين، لإخراج مساعد سابق للرئيس البوليفي السابق ​ايفو موراليس​ مطلوب لدى السلطات؛ وهو ما نفته ​مدريد​.