أعلن رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​العراق​ي ​عادل عبد المهدي​، ان "​وزير الدفاع الأميركي​ ​مارك إسبر​، اتصل به لإخباره عن قرب تنفيذ ضربة عسكرية ضد "​كتائب حزب الله​" في العراق"، مشيراً الى انه "حاول الاتصال بالحشد، لكن الهجوم نفذ سريعا، وليس بعد ساعة وفق ما أبلغني به اسبر"، لافتاً الى ان "اسبر اتصل بعد تنفيذ الضربة للحديث عن الموضوع، وأبلغته بغضبي الشديد ورفض ​الحكومة العراقية​ ما حصل، وأشرت إلى أننا سنتخذ قرارات".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبد المهدي: اسبر ابلغني بالضربة قبل تنفيذها وحاولت اخبار الحشد لكن الهجوم نفذ سريعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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