نتانياهو يعتزم طلب الحصانة البرلمانية لمنع محاكمته في ثلاث قضايا فساد

توجه رئيس ​الحكومة الإسرائيلية​، ​بنيامين نتانياهو​، لرئيس ​الكنيست​، يولي إدلشتاين، في رسالة قال فيها إنه يعتزم طلب الحصانة البرلمانية، لمنع محاكمته في ثلاث قضايا فساد بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، بحسب ما ذكرت ​القناة 13​ في ​التلفزيون الإسرائيلي​، مساء اليوم، الإثنين.

وفي خطوة غير مألوفة، أعلن نتانياهو، مساء اليوم، عن عقد ​مؤتمر​ صحافي في تمام ​الساعة​ الثامنة مساءً، بالتزامن مع نشرات ​الأخبار​ المسائية في محطات التلفزة الإسرائيلية، ليتراجع بعد أقل من ساعة عن قراره ويعلن عن إلغائه؛ ووفقًا للتقديرات، كان نتانياهو يعتزم التطرق إلى مسألة طلب الحصانة القضائية وتشكيل لجنة برلمانية للمناقشة هذه المسألة.

وتشير الترجيحات إلى أن قرار إلغاء المؤتمر الصحافي جاء تحت ضغط طاقم الدفاع عن نتانياهو، لما يمكن أن يسببه من ضرر على موقف نتانياهو، في ظل الجلسة التي تعقدها المحكمة العليا، يوم غد، الثلاثاء، للنظر في التماس يطالب المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بالإدلاء بموقفه من إمكانية تكليف نتانياهو ب​تشكيل الحكومة​ رغم اتهامه بقضايا فساد.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المقربين من نتانياهو نصحوه بعدم الإعلان عن طلبه للحصانة، فإنه سيتنازل في الواقع عن الجلسة في المحكمة العليا، لأنه إذا حصل على الحصانة فلن يتم إدانته على الإطلاق.