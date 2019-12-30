تنشر الخليج 365، اليوم الاثنين، صورا تظهر مجموعة من المتظاهرن في الديوانية وهم يقطعون سكة القطار بالقرب من كلية هندسة للمطالبة باقالة المحافظ زهير الشعلان ونائبيه، وايضا احتجاجا على ترشيح مرشحين حزبيين لرئاسة الوزراء. وفي ادناه مجموعة من الصور:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. متظاهرون يحرقون اطارات فوق سكة حديد في الديوانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.