مقتل شرطي بهجوم مسلح شمالي ديالى

افاد مصدر امني، الاثنين، بمقتل شرطي بهجوم مسلح شمالي ديالى.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شرطياً قتل، مساء اليوم، بهجوم مسلح ضمن قضاء الخالص".
وتشهد محافظة ديالى بين فترة واخرى تسجيل هجمات مسلحة تستهدف القوات الامنية والمواطنين تسفر عن مقتل واصابة عدد منهم.
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