متظاهرون يقطعون طريقين رئيسيين جنوبي وشمالي ميسان

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "متظاهري محافظة ميسان اقدموا، مساء اليوم، على قطع طريق ميسان-بغداد، وايضا طريق ميسان- بصرة".

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات اخرى منذ يوم الجمعة الخامس والعشرين من (تشرين اول 2019)، تظاهرات احتجاجية واسعة للمطلبة بـ"الحقوق المشروعة"، تخللها اعمال عنف وحرق مؤسسات حكومية وحزبية، واسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الامنية.