قائد القوة الجوية يودّع منصبه

أعلنت قيادة القوة الجوية، الاثنين، عن إقامة حفل لتوديع الفريق الطيار الركن أنور حمد أمين بعد بلوغه السن التقاعدي. وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قيادة القوة الجوية وبحضور عدد من القيادات العسكرية للجيش العراقي وضباط ومنتسبي قيادة القوة الجوية أقامت حفلاً توديعيا للفريق الطيار الركن انور حمد امين قائد القوة الجوية العراقية بعد بلوغه سن التقاعد القانوني".



وأضافت أن "خدمة أمين في الجيش العراقي بلغت 44 عاماً"، مبينة أن "الحفل يأتي استذكارا لسيرة احد ابرز قادة الجيش العراقي الباسل والقوة الجوية العراقية".

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