واشنطن: سنواصل فرض عقوبات على إيران

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، أن الولايات المتحدة ستواصل في العام القادم فرض عقوبات على إيران. ونقلت "روسيا اليوم" عن المبعوث الأمريكي إلى الشأن الإيراني برايان هوك في موجز صحفي قوله، إن "التهديد الإيراني يتراجع وسيستمر في التراجع، وخاصة بقدر ما نشدد عقوباتنا في العام 2020". وأضاف هوك،: "سنجعل الوضع في الاقتصاد الإيراني أكثر تعقيداً".







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