مسلحون يختطفون شيخ عشيرة ويقتلون ابن عمه شمالي بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، باختطاف شيخ عشيرة ومقتل ابن عمه من قبل مسلحين شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجموعة مسلحة تختطف شيخ عشيرة وتقتل ابن عمه وتصيب شخص آخر في التاجي"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

يذكر أن بغداد تتمتع بتحسن أمني نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وحالات اختطاف، فيما تعثر القوات الامنية على جثث مجهولة الهوية في مناطق متفرقة من العاصمة.