محمد بن سلمان وبومبيو يبحثان هاتفيا أوضاع المنطقة

الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي في لقاء سابق بالرياض

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب استعراض المستجدات الإقليمية والدولية.

وفي وقت سابق الإثنين، قال بومبيو إن الضربة الأمريكية على مواقع بالعراق وسوريا كانت دفاعاً عن قوات بلاده والأمريكيين الموجودين في العراق.

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وأضاف بومبيو أن الإرهابي قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني يخطط لتوسيع النشاط الإرهابي للمرشد الإيراني، مؤكداً أن إدارة الرئيس دونالد ترامب اتخذت مسار الضغط على إيران وحزب الله، لمنع تدفق الأموال للنظام الإيراني وتوسيع نشاطه الإرهابي.

والأحد، أعلنت مصادر أمنية عراقية مقتل أبوعلي الخزعلي، القيادي في كتائب حزب الله العراقي والمقرب من الإرهابي قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، خلال الضربات الجوية الأمريكية.

وأوضحت المصادر أن أبوعلي الخزعلي، آمر الفوج الأول في اللواء 45 "كتائب حزب الله" الإرهابي بالعراق، قُتل خلال الضربة الجوية التي نفذتها طائرات أمريكية.

وشن الجيش الأمريكي غارات جوية استهدفت 5 منشآت لمليشيا "حزب الله العراقي" الموالية لإيران، بعد يومين من مقتل أمريكي في هجوم على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك.



وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في بيان، إن الضربات الجوية نفذتها طائرات مسيرة، واستهدفت ثلاثة مواقع للمليشيا في العراق وموقعين في سوريا؛ بينها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.