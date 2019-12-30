حظر تجوال بولاية سودانية إثر اشتباكات قبلية دامية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فرضت السلطات السودانية في ولاية غرب دارفور، الإثنين، حظراً للتجوال إثر اشتباكات قبلية دامية في مدينة الجنينة، التي أدت لمقتل وإصابة العشرات.



وقالت السلطات السودانية، في بيان، إن "حظر التجوال يبدأ من الخامسة مساءً بتوقيت السودان، حتى السادسة صباحاً، وحثت المواطنين على ضرورة الالتزام بالقرار".

واندلعت أحداث العنف في مدينة الجنينة، ليل الأحد، نتيجة مشاجرة بين شخصين من قبيلتين واحدة ذات جذور عربية والأخرى أفريقية، فقتل أحدهما الآخر، مما دفع ذوي القتيل إلى الاشتباك مع أهل القاتل.

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وبحسب شهود عيان تحدثوا لـ"العين الإخبارية " فإن 16 شخصاً على الأقل قتلوا خلال الاشتباكات وأصيب العشرات، وحرقت مخيمات للنازحين في ضواحي الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

وأشار شهود العيان إلى أن المدينة تشهد حالة احتقان كبيرة، وأنها بحاجة إلى قوات عسكرية محايدة للفصل بين القبيلتين.

وهاجمت قوة مسلحة، لم تعرف هويتها، الأحد، مدينة الجنينة، وتقول الحركات إن هذه القوة سيطرت على المدينة كاملة، وارتكبت انتهاكات ضد مدنيين.