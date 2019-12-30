المسماري: تصرفات تركيا تهدد استقرار المنطقة العربية بأكملها

قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الإثنين، إن ما تفعله تركيا لا يهدد ليبيا فقط بل المنطقة العربية بأكملها.

وأوضح المسماري، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى إلى تصدير مشاكله الداخلية للخارج لتفادي الخسارة في الانتخابات، وتابع قائلًا: "أردوغان تجاوز كل معايير المجتمع الدولي ومجلس الأمن وساهم في نقل إرهابيين متطرفين من دولة لأخرى".

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي، أن المشير خليفة حفتر ينسق مع دول الجوار بما فيها مصر خاصة في ظل التطورات الأخيرة.

وعلى صعيد العمليات العسكرية، أكد المسماري أن قوات الجيش الليبي تمكنت من دخول مناطق رئيسية في العاصمة طرابلس والأن القوات على مشارف أهم الأحياء وهو حي الهضبة.

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وشدد المسماري، على أهمية حل المليشيات المسلحة وفرض الأمن والقانون في إطار محاربة الإرهاب.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، سلمت الرئاسة التركية، إلى البرلمان مذكرة رسمية لإرسال قوات أردوغان إلى ليبيا لمساندة حكومة السراج غير الشرعية في طرابلس.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أعلن، صباح الإثنين، أن مذكرة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا ستحال للبرلمان اليوم، مذيلة بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.

ودعا رئيس البرلمان التركي الجمعية العامة للبرلمان إلى اجتماع يوم 2 يناير/كانون الثاني المقبل، لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا، وكان أردوغان قد أعلن سابقاً أن إحالة المذكرة للبرلمان سيكون يوم 8 يناير/كانون الثاني 2020.

والقرار يأتي تأكيداً لما انفردت بنشره "العين الإخبارية" بأن تاريخ التوقيع سيكون يوم 2 يناير/كانون الثاني لرغبة أردوغان في استباق زيارة أوروبية مرتقبة لوزراء خارجية (إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) إلى طرابلس يوم 7 يناير/كانون الثاني المقبل، تمهيداً لمؤتمر برلين المزمع عقده النصف الثاني من يناير لحل الأزمة الليبية.