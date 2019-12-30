واشنطن: النظام الإيراني لا يريد الاستقرار للعراق

قال براين هوك، المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، اليوم الإثنين، إن استهداف واشنطن مخازن السلاح في سوريا والعراق ليس مفاجئاً، مؤكداً أن الرئيس ترامب تعهد بعدم التسامح مع من يهاجم قوات التحالف الدولي ضد داعش.

وأوضح هوك، خلال مؤتمر صحفي، أن النظام الإيراني لا يهدف إلى استقرار العراق، موضحاً أن طهران تقود سياسة توسعية للسيطرة على الشرق الأوسط، ونظامها يواجه أسوأ أزمة اقتصادية.

وأضاف هوك أن الإدارة الأمريكية لن تفرق بين النظام الإيراني ومليشياته التي يمولها ويدربها، مطالباً البرلمان العراقي بالقلق من طموح إيران في السيطرة على البلاد.

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وأمس الأحد، أعلنت مصادر أمنية عراقية مقتل أبوعلي الخزعلي، القيادي في كتائب حزب الله العراقي والمقرب من الإرهابي قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، خلال الضربات الجوية الأمريكية.

وأوضحت المصادر أن أبوعلي الخزعلي، آمر الفوج الأول في اللواء 45 "كتائب حزب الله" الإرهابي بالعراق، قُتل خلال الضربة الجوية التي نفذتها طائرات أمريكية.

وشن الجيش الأمريكي غارات جوية استهدفت 5 منشآت لمليشيا "حزب الله العراقي" الموالية لإيران، بعد يومين من مقتل أمريكي في هجوم على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في بيان، إن الضربات الجوية نفذتها طائرات مسيرة، واستهدفت ثلاثة مواقع للمليشيا في العراق وموقعين في سوريا؛ بينها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.