بريطانيا تعتقل 5 يشتبه في تخطيطهم لأعمال إرهابية

ألقت الشرطة البريطانية القُبض على 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و23 عاما في عدة مداهمات نفذتها في أنحاء متفرقة من إنجلترا، الإثنين، عقب إحباط الشرطة مخططا لتنفيذ عمل إرهابي.

وقالت شرطة سكوتلاند يارد، شرطة العاصمة البريطانية، إن المشتبه بهم اعتقلوا في مانشستر وبيتربورو وشمال لندن للاشتباه في قيامهم بالتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية، في الوقت الذي يجري فيه تفتيش عدد من المباني في هذه المدن من قبل ضباط متخصصين.

ورفضت سكوتلاند يارد تقديم تفاصيل بشأن الهجوم المحتمل، لكنها قالت إن الاعتقالات ليست لها صلة بهجوم جسر لندن في نوفمبر/ تشرين الثاني الذي نفذه الإرهابي عثمان خان، والذي أدى إلى مقتل شخصين.





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وأعلنت الشرطة أن الهجوم لم يكن يستهدف احتفالات ليلة رأس السنة غدا.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن المتحدث باسم شرطة العاصمة قوله إن الاعتقالات تم التخطيط لها مسبقا، وإنه "يعتقد أنه لم يكن هناك أي تهديد وشيك للجمهور".

وأشار إلى أن عمليات تفتيش تجري حاليا في مانشستر وبيتربورو وشمال لندن، فيما "لا يزال الرجال الخمسة محتجزين لدى الشرطة".

ومن بين المعتقلين شاب يبلغ من العمر 21 عاما في مانشستر، وآخر عمره 19 عاما في بيتربورو ورجلان عمرهما 22 و23 عاما في شمال لندن.

كما ألقت سكوتلاند يارد القبض على شاب في بيتربورو، يبلغ من العمر 19 عاما، يشتبه في دعمه للإرهاب.