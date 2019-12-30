غسان سلامة: التدخل التركي فاقم الأزمة الليبية

أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، اليوم الإثنين، أن تركيا فاقمت الوضع في ليبيا، مشيراً إلى أن التدخل الأجنبي التركي تحديداً، تسبب في تأجيج الصراع بطرابلس.

وقال سلامة، خلال مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن "تركيا وحكومة فايز سراج في طرابلس، ساهما مؤخراً في تصعيد الوضع في ليبيا".

وأوضح أن "مذكرتي التفاهم العسكرية والأمنية، الموقعتين في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بين حكومة السراج وأردوغان، وتصريحات الأتراك الأخيرة بشأن إرسال قوات إلى ليبيا، أدى إلى تدويل الأزمة".

وأضاف المبعوث الأممي أن التدخل الخارجي ساهم في تفاقم الوضع الذي شهدتها ليبيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، مشيراً إلى أن "تركيا سلمت أسلحة وطائرات بدون طيار إلى مسلحي السراج، فضلاً عن وجود مقاتلين سوريين ضمن صفوف حكومة السراج".



وأعرب سلامة عن خيبة أمله إزاء التصعيد في ليبيا، قائلاً: "أشعر بخيبة أمل، لأنه بعد تسعة أشهر من القتال في طرابلس، لم يتوصل مجلس الأمن لقرار من مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار".

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واعتبر المبعوث الأممي أن مصداقية الأمم المتحدة على المحك في ليبيا، وأن المجتمع الدولي بات عاجزاً أمام هذا الوضع، وأمام تسليم السلاح، وانتهاك حظر توريد السلاح إلى ليبيا.





ورأى سلامة أن سبب عجز مجلس الأمن الدولي عن فرض الحظر على تسليم الأسلحة إلى ليبيا مرسوم في عام 2011، هو انتهاك بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن لهذا الحظر، وليس فقط الدول الإقليمية.

وقالت "لوموند" في مقدمة الحوار، إن سلامة رئيس لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا منذ صيف عام 2017. بالإضافة إلى أنشطته كدبلوماسي للأمم المتحدة، وفي المجال الأكاديمي، إذ كان مديراً لمدرسة الشؤون الدولية والعلوم السياسية في باريس (2010-2015)، كما تقلد وزارة الثقافة اللبنانية في حكومة رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري (2000-2003).

وفي وقت سابق الإثنين، سلمت الرئاسة التركية إلى البرلمان مذكرة رسمية لإرسال قوات أردوغان إلى ليبيا، لمساندة حكومة السراج غير الشرعية في طرابلس.



وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أعلن، صباح الإثنين، أن مذكرة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا ستحال للبرلمان اليوم، مذيلة بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.

ودعا رئيس البرلمان التركي الجمعية العامة للبرلمان إلى اجتماع يوم 2 يناير/كانون الثاني المقبل، لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا، وكان أردوغان قد أعلن سابقاً أن إحالة المذكرة للبرلمان سيكون يوم 8 يناير/كانون الثاني 2020.