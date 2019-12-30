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تعرف حالة الطقس غداً الثلاثاء في الإمارات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

تعرف حالة الطقس غداً الثلاثاء في الإمارات

متابعات_الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وصباح الأربعاء على معظم المناطق الداخلية وبعض المناطق الساحلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

 

وقال المركز - في نشرته اليومية - أن حركة الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية / 18 – 28 كم/س، تصل إلى 36 كم/س.

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ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:27 والثاني عند الساعة 05:38 والجزر الأول عند الساعة 09:35 والثاني عند الساعة 22:34 .

 

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:12 والثاني عند الساعة 01:25 والجزر الأول عند الساعة 18:38 والثاني عند الساعة 08:00 .

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 25 15 95 55 دبي 26 18 95 50 الشارقة 26 17 95 45 عجمان 27 15 95 45 أم القيوين 26 14 95 45 رأس الخيمة 27 13 95 40 الفجيرة 27 19 75 30 العين 26 13 95 40 ليوا 28 11 95 45 الرويس 24 14 95 50 السلع 25 13 95 55 دلما 26 18 90 45 طنب الكبرى 24 17 85 50 طنب الصغرى 24 17 85 50 أبو موسى 24 17 85 50 - مل -

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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