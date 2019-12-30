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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مع اقتراب نهاية العام 2019الرئيس الأمريكى يعلن عن قائمة الأشياء التى يفضلها |"ومنها الكتب " والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019
الخليج 365
مع اقتراب نهاية العام 2019الرئيس الأمريكى يعلن عن قائمة الأشياء التى يفضلها |"ومنها الكتب "
واصل الرئيس الأمريكى السابق، بارك أوباما الاهتمام بالقراءة، وبمناسبة نهاية العام 2019، أعلن عن قائمة الأشياء التى يفضلها ومنها الكتب التى تنوعت بين الروايات التاريخية غير الخيالية وبعض الروايات الأدبية، وتشمل كتاب أرشيف الأطفال المفقود، الذى يتناول أزمة المهاجرين، ورواية سالى رونى أناس عاديون، ومدرسة توبيكا التى تستكشف هوية الذكور البيض.
وكتب أوباما على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر "مع اقتراب نهاية العام 2019، أردت أن أشاطركم قائمة التفضيلات السنوية التى جعلت العام الماضى أكثر إشراقًا بعض الشيء".
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