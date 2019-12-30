الجيش الليبي يقصف مقاتلين نقلتهم تركيا إلى مصراتة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال ضابط في الجيش الليبي، اليوم الإثنين، إن سلاح الجو قصف موقعا لمرتزقة قدموا من تركيا مؤخرا“، في مدينة مصراتة (200 كلم جنوب طرابلس)، في إطار الحرب الدائرة ضد الميليشيات بضواحي العاصمة.

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ونقل موقع إرم نيوز عن الضابط صلاح الدينالي، أن طائرات الجيش قصفت صباح اليوم، أحد مواقع ميليشيات مصراتة كان يتواجد به عناصر مرتزقة وصلوا عبر إحدى الطائرات المدنية الليبية في رحلة قادمة من إسطنبول .

وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز نقلت عن أربعة مصادر تركية، اليوم الإثنين، قولها إنّ أنقرة تدرس إرسال مقاتلين سوريين متحالفين معها إلى ليبيا، في إطار دعمها العسكري المزمع لحكومة الوفاق التي تحوطها المشكلات.