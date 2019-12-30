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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إخوان الجزائر يتقربون للرئيس طمعاً في دخول الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قالت حركة ”مجتمع السلم“، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين في الجزائر، اليوم الإثنين، أنها ستقبل المشاركة في الحوار السياسي إذا دُعيت إليه .
وقال رئيس الحزب، عبد الرزاق مقري، في مؤتمر صحفي: ”علينا إعطاء الرئيس عبد المجيد تبون، فرصة كاملة، ونحن سنقبل المشاركة في الحوار إذا دعينا إليه“.
ويعتبر هذا التصريح تغير كبير في الموقف الرفض الذي بدر من الحزب الإسلامي المعارض للانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وأضاف مقري أن حركة مجتمع السلم ستقبل بمحاورة السلطة بعد رحیل الباءات الأربع، وهم رموز نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، الذين قادوا البلاد لفترة قاربت 6 أشهر، على حد زعمه .
كما زعم مقري أن حركته تدعو للتوافق وأن يكون التوافق خلال الانتخابات، لكن من بيدهم الحكم يتحملون مسؤوليتهم، وأن الرئيس إذا أحسن ستدعمه، وإذا أخطأ ستقومه، وإذا ما دعيت للحوار فستشارك فيه .
وتحاول هذه الحركة الإسلامية إيجاد مقاعد لها في الحكومة القادمة، مستغلة الوضع الجديد الذي تعيشه البلاد حالياً .
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