غارات تقتل 4 إرهابيين ردا على مجزرة مقديشو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مقديشو

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) أنها قتلت 4 من أعضاء حركة الشباب الإرهابية في غارات بالصومال، بعد تنفيذ 3 غارات بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية الصومالية.

وتأتي الهجمات ردا على مجزرة مقديشو التي شهدتها العاصمة الصومالية السبت الماضي، وأودت بحياة نحو 100 شخص، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك التفجير رغم أن الشبهات تحوم حول جماعة الشباب.

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وأوضح البيان أن هذه الغارات الجوية الدقيقة استهدفت مسلحي حركة الشباب المسؤولين، بالتنسيق مع تنظيم القاعدة، عن أعمال إرهابية ضد المواطنين الصوماليين الأبرياء.

وقالت أفريكوم إن التقديرات الأولية خلصت إلى مقتل إرهابيين اثنين في غارتين جويتين في بلدة كونيا بارو، كما قتل إرهابيان آخران في غارة جوية في كاليو بارو.

وأضاف البيان «نحن نفترض حاليا عدم تعرض أي مدني للقتل أو الإصابة نتيجة لهذه الغارات الجوية». وذكرت تقارير إعلامية أن قائدا واحدا على الأقل من قادة حركة الشباب قتل نتيجة للغارات.

وتدعم الولايات المتحدة القوات الصومالية جنبا إلى جنب مع قوات الاتحاد الأفريقي في القتال ضد حركة الشباب.