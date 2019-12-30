كيم يدعو إلى الهجوم لتأمين كوريا الشمالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بيونج يانج

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، خلال اليوم الثاني من اجتماع حزب العمال الحاكم في الدولة النووية المارقة، «إن بلاده بحاجة إلى اتخاذ إجراءات إيجابية وهجومية لتأمين سيادتها»، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية أمس.

وتأتي التصريحات مع اقتراب الموعد النهائي المحدد بحلول نهاية هذا العام، والذي حدده كيم للولايات المتحدة لطرح مقاربات من شأنها تخفيف العقوبات، ولا تزال التوترات شديدة بين بيونج يانج وواشنطن بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية وتجارب الصواريخ المتكررة.