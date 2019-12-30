استبعاد العيداني و3 مرشحين جدد للحكومة العراقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بغداد

أفاد تقرير إخباري عراقي أمس بأن «تحالف البناء» في البرلمان العراقي استبعد مرشحه لتشكيل الحكومة المقبلة أسعد العيداني، وطرحت ثلاثة أسماء جديدة، اثنان منهم من كبار قادة الجيش.

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وكشفت صحيفة «الصباح» الحكومية أن الأسماء المرشحة حاليا هي، كل من الفريق الركن المتقاعد عبدالغني الأسدي، والفريق الركن توفيق الياسري، والمرشح المستقل محمد توفيق علاوي، مضيفة أنه يبدو أن هناك توافقا من قبل المتظاهرين والكتل السياسية على قبول أحدهم لتشكيل الحكومة.

ونقلت الصحيفة عن النائب فاضل جابر عضو تحالف البناء القول «إن الأسدي يعد الأوفر حظا لكونه يحظى بمقبولية من جميع الأطراف بما فيها الشارع العراقي».

ووضع الرئيس العراقي برهم صالح الخميس الماضي استعداده للاستقالة من منصبه تحت تصرف مجلس النواب، واعتذر عن تكليف العيداني لتشكيل الحكومة المقبلة بعد رفض المحتجين.