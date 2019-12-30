لاريجاني أكد اهتمام البرلمان الإيراني بتقوية القوات المسلحة

أكّد رئيس البرلمان ال​إيران​ي ​علي لاريجاني​، "اهتمام البرلمان بتقوية القوات المسلحة"، معربًا عن أمله بـ"المصادقة على ميزانيّة تتناسب مع احتياجات القوات المسلحة".

ورأى لدى لقائه وزير الدفاع العميد ​أمير حاتمي​، أنّ "الردع والتعامل الأقصى مع الشركات الزميلة يشكّل جزءًا من أولويّات الدفاع"، لافتًا إلى أنّ "القوات المسلّحة المقتدرة لإيران الإسلاميّة، لا بدّ أن تتمتّع بالحد الأقصى من القدرات الدفاعيّة، من أجل الرصد الدقيق للتطورات الإقليميّة والحفاظ على الجاهزيّة الدفاعيّة التامّة في مواجهة التهديدات المحتملة، وذلك في إطار تحقيق الأمن المستدام".

من جانبه، شرح حاتمي "الإمكانيّات المطلوبة لميزانيّة القوات المسلحة ومقترحات الحكومة في هذا المجال".