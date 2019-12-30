45 انتهاكا يوميا ضد أطفال العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيويورك

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أمس أن هناك زيادة تقارب ثلاثة أضعاف في الهجمات على الأطفال خلال النزاعات على مدار العقد الماضي.

Advertisements

وقالت المنظمة إن الأمم المتحدة تحققت من أكثر من 170 ألف انتهاك جسيم ضد الأطفال، حدثت خلال فترات الحروب منذ عام 2010، أي ما يعادل أكثر من 45 انتهاكا يوميا على مدار السنوات العشر الماضية، وتشمل الانتهاكات القتل والتشويه والعنف الجنسي والاختطاف والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية وتجنيد الأطفال والهجمات على المدارس والمستشفيات.

وسجلت الأمم المتحدة خلال عام 2018 أكثر من 24 ألف انتهاك جسيم ضد الأطفال، أي نحو ثلاثة أضعاف ما كان عليه الرقم عام 2010، وأشار التقرير إلى أن نصف هذه الحالات تقريبا كانت قتل أو تشويه الأطفال بسبب الغارات الجوية والأسلحة المتفجرة مثل الألغام الأرضية ومدافع الهاون، ولفتت يونيسف أيضا إلى أن عدد البلدان المنكوبة بالحروب هو الأعلى خلال 3 عقود.

الدول الأكثر خطرا على الأطفال في 2019