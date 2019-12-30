5 عمامات تحتكر السلطة في إيران

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5 عمامات و8 منظمات دينية مؤثرة ترسخ ولاية الفقيه في إيران، وتستولي على النفوذ الأكبر في بلد يصنف على أنه الراعي الأول للإرهاب في العالم، ومفجر الفتنة والتوتر في المنطقة.

عد تقرير صادر عن معهد الولايات المتحدة للسلام، السيستاني، خامنئي، الشيرازي، شبستري، شاهرودي، رجال الدين الأكثر نفوذا وهيمنة على المجتمع الإيراني، وأكد أنهم وحدهم يديرون خيوط اللعبة السياسية رغم ظهور مؤسسات أخرى منافسة للمؤسسة الدينية في النفوذ والقوة والهيمنة، يتقدمها الحرس الثوري.

وقال التقرير إن الكثير من رجال الدين القريبين من السلطة يعيثون فسادا، ويستغلون مناصبهم لتحقيق أعلى مكاسب شخصية، مؤكدا أن الشيرازي وشاهرودي ينافسان خامنئي على لقب أغنى رجل في إيران.

ولفت إلى أن الحكومة الإيرانية استفادت من أصحاب العمامات لتحقيق أجندتها، وخصوصا بعد الحرب العراقية الإيرانية، حيث تم إرسال رجال الدين في جميع أنحاء البلاد لتشجيع الأسر على تحديد النسل، بعدما تضاعف عدد السكان خلال عقد واحد من 34 إلى 62 مليونا، مما هدد بخنق النمو الاقتصادي.

الوصي السياسي

النفوذ القوي لرجال الدين ليس وليد اليوم، بل يعد تقليدا إيرانيا قديما، حيث كان دعم رجال الدين الشيعة أحد مصادر الشرعية السياسية للملك، لكن الثورة الدستورية 1906-1911 أنهت سيطرتهم على الأنظمة التعليمية والقضائية، وزادت حملات رضا شاه بهلوي في أوائل القرن العشرين من تهميش الزعماء الدينيين، وبدأ نجله محمد رضا شاه بهلوي حملة إصلاح كبيرة شهدت عزلا كالقوة التقليدية للملك «رجال الدين وملاك الأراضي الكبار».

شكل كبار ملاك الأراضي تحالفا مع رجال دين رفضا للتدهور التدريجي لقوتهم الاجتماعية والسياسية، وحاول الشاه حماية نفسه من موجات المشاعر الثورية باستخدام رجال الدين الصغار ، مثل آية الله أحمد خنساري وآية الله كاظم، لكنهم كانوا يفتقرون إلى النفوذ الكافي لدعم الملكية.

ولاية الفقيه

بعد الثورة، أعلن آية الله روح الله الخميني تشكيل الجمهورية الإيرانية، وأعلن أن السلطة السياسية المطلقة ستوضع في أيدي رجل دين كبير تحت مسمى «ولاية الفقيه»، مثلت الفكرة ثورة داخل الشيعة، وظلت لعدة قرون خارج السياسة، وسرعان ما برزت جبهة دينية لمعارضة الفكرة، واعتقد العديد من رجال الدين أن سلطة ولاية الفقيه المطلقة كانت في الواقع غير إسلامية.

تحرك الخميني بسرعة لخنق المعارضة الدينية لحكمه، فقتل العديد من المعارضين أو سجنهم ونفاهم وهمشهم، ووصف منتقديه من رجال الدين بأنهم أغبياء ومتحجرون ومستعمرون وموالون للإسلام الأمريكي، ولتوسيع نفوذه، حاول الثوري أيضا السيطرة على المجتمع الشيعي الدولي.

خلاف على خامنئي

توفي الخميني في عام 1989، واختار مجلس الخبراء آية الله علي خامنئي ليكون القائد الأعلى الجديد، لم يكن الأخير خليفة طبيعيا لمؤسس الثورة، كان يفتقر إلى مؤهلات دينية وسياسية خطيرة وكان يخلو من الكاريزما بشكل ملحوظ، حيث كان العديد من الشخصيات الأخرى في جيله أقرب المنضبطين وينظر إليهم على أنهم وريث محتمل لحكم الخميني.

كان آية الله علي منتظري المنافس الرئيسي لخامنئي، والذي تم تعيينه بالفعل خليفة للخميني قبل سنوات، لكن تم فصل منتظري بعد خلافات حادة، خاصة بعد إعدام الآلاف من السجناء السياسيين في عام 1988، أصاب تعيين خامنئي رجال الدين الشيعة التقليديين بخيبة أمل؛ لم يستطع السيطرة على الأوضاع إلا بمساعدة جهاز الأمن الإيراني والحرس الثوري.

حملة تطهير

بدأ خامنئي تدريجيا حملة تطهير لتعزيز قبضته على السلطة، ساعدته في ذلك وفاة محمد رضا جوبيجاني، وشهاب الدين مرعشي النجفي، اللذين ناضلا لضمان استقلال رجال الدين عن الحكومة، لكن النظام شن أيضا هجوما منسقا ثانيا على المؤسسة الدينية، لقد بدأت بمحاولة احتكار إدارة رجال الدين، الذين أدار الكثير منهم حلقاتهم الدراسية الخاصة، وكان لهم أتباعهم الخاصون، وحصلوا على دخلهم الخاص.

وحد النظام البيانات عن رجال الدين من جميع الرتب لجعل المعلومات عن حياتهم الاقتصادية والفكرية في متناول الحكومة، كما اختارت المؤسسة الدينية من خلال رواتب الحكومة الضخمة، بالإضافة إلى الامتيازات الحصرية والمربحة الأخرى.

سلطة مطلقة

أصبح خامنئي على نحو متزايد السلطة المطلقة على جميع المعاهد الدينية، فضلا عن كونه القائد الأعلى للحكومة الإيرانية من خلال الإطاحة بالنظام، وتنازل رجال الدين بشكل متزايد عن دورهم باعتبارهم مديري شؤون المجتمع الإيراني، وأصبحت المؤسسة الدينية الجهاز الايديولوجي المركزي للدولة، وازدادت سيطرة الحكومة على تعريف «المقدس».

أدى توسع سلطة النظام على رجال الدين المستقلين تقليديا إلى خنق الفكر الديني، بل وأجبرهم على الانفصال عن المؤسسة، كثير منهم لم يعد يتمتع بالحرية الفكرية حتى خارج الحلقات الدراسية؛ وما زالوا يتعرضون للمضايقة من قبل أجهزة المخابرات.

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حاولت أقلية دينية أخرى الانسحاب من السياسة وتجنب الأنشطة العامة، وبدلا من ذلك كرسوا أنفسهم للعبادة والتعليم، لكن غالبية رجال الدين يفضلون مزايا الموارد المالية الحكومية والمزايا السياسية للارتباط الوثيق بالنظام.

حصاد سنوات ولاية الفقيه

انخفضت جودة التعليم في إيران بشكل ملحوظ، مقارنة مع حقبة ما قبل الثورة، حيث غير تدخل الحكومة في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك المناهج الدراسية، والطريقة التقليدية للتفكير والمعيشة لدى رجال الدين.

تنتج المؤسسة الدينية في إيران مجموعة كبيرة من المبشرين والدعاة، بدلا من العلماء الحقيقيين في الشريعة الإسلامية.

تدهورت العلاقة بين رجال الدين والنظام القضائي والسياسي في البلاد، ومن المفارقات قدرة رجال الدين دائما على إيجاد مبرر ديني مقنع لأفعال الحكومة.

ظهرت مراكز القوى غير الدينية أو اكتسبت السلطة منذ عام 1989، مثل الحرس الثوري الذي يتمتع بمصالح سياسية واقتصادية مختلفة وأحيانا غير متوافقة، مما يضعه في منافسة مع رجل الدين بدلا من كونه حليفا.

على الرغم من أن رجال الدين بمجلس الخبراء سيتولون اختيار المرشد الأعلى المقبل، فمن غير المرجح أن يكون لهم رأي كبير في القرار، نظرا لدور المرشد الأعلى كقائد للقوات المسلحة، حيث بات للحرس الثوري مصلحة خاصة في تعيين خليفة خامنئي، وبالتالي قد يلعب دورا أكبر في هذه العملية، وسيكون هناك تأثير للاستخبارات والقضاء ورجال الأعمال لضمان مصالحهم

تطالب الحركات المؤيدة للديمقراطية والحركات الطلابية والنساء بالتمرد على ولاية الفقيه، ويرفضون مختلف أشكال التمييز الموجودة في الدستور، وهذه الرؤية لا تترك مجالا لقيادة رجال الدين. حتى لو رغبت أقلية منهم في الانضمام إلى حركات المجتمع المدني ، فسيكونون بمثابة الأتباع وليس القادة.

المنظمات الدينية المؤثرة

المجلس الأعلى لمدرسة قم

مجموعة من رجال الدين المكلفين بتخطيط السياسات في الحلقات الدراسية الإيرانية، يتم تعيين أعضاء المجلس من قبل المرشد الأعلى، ويمكن فصلهم من قبله، يتم تعيين المدير التنفيذي للمؤسسة الدينية من قبل هذا المجلس.

مركز إدارة الندوات

هيئة الإدارة التنفيذية للمؤسسة الدينية التي تشرف على جميع الأنشطة التعليمية والإدارية والاقتصادية لرجال الدين.

رابطة معلمي مدينة قم

مجموعة من رجال الدين المحافظين الذين يشرفون على المجلس الأعلى في مدرسة قم تحت إشراف المرشد الأعلى، لا تشمل هذه المجموعة جميع المعلمين أو العلماء المهمين في الجامعات.

رابطة المعلمين والباحثين في ندوات قم

مجموعة تتألف من مسؤولين سابقين في الجمهورية الإيرانية، فضلا عن عدد قليل من رجال الدين الإصلاحيين من الرتب المتوسطة، هذه المجموعة الإصلاحية هامشية ولا تحظى بتأييد كبير من آيات الله خامنئي.

رابطة رجال الدين المتشددين في طهران

مجموعة من رجال الدين الذين شاركوا في الثورة، وتشمل الأعضاء الحاليين والسابقين في الحكومة، وتشكل هذه المجموعة دعامة للمؤسسة المحافظة القديمة في إيران.

جامعة المصطفى الدولية

جامعة يملكها ويديرها آية الله خامنئي، متخصصة في تثقيف رجال الدين غير الإيرانيين ولها فروع في عدد من البلدان الأخرى.

محكمة رجال الدين الخاصة

محكمة تعمل خارج النظام القضائي ولا تحترم القواعد القانونية للبلد، يتم تعيين رئيس المحكمة وفصله من قبل المرشد الأعلى. المحكمة هي واحدة من الأدوات الرئيسة للحكومة للسيطرة على رجال الدين.

وحدة الإمام الصادق 83

وحدة عسكرية أعضاؤها من رجال الدين، تم إنشاء هذه الوحدة خلال الحرب العراقية الإيرانية ، لكنها تعمل الآن كقوة شرطة للمؤسسة الدينية وتعمل تحت إشراف آية الله خامنئي.

علي السيستاني:

يعيش في النجف بالعراق، يتمتع بأكثر الأتباع انتشارا في العالم الشيعي، لكن أتباعه خارج العراق يتطلعون إليه في الغالب للحصول على إجابات حول المسائل الدينية الخاصة بدلا من القضايا السياسية.

آية الله علي خامنئي:

الزعيم الحالي للجمهورية الإيرانية والرئيس الفعلي للمؤسسة الدينية، تمتد سلطته على الشبكة الدينية الشيعية إلى ما هو أبعد من إيران، وهي الشبكة الدينية الأكثر ثراء وفعالية في العالم.

آية الله ناصر مكارم الشيرازي:

موال للنظام وله الآلاف من أتباعه داخل إيران، ويشتهر بأنشطته الاقتصادية غير الدينية ويستفيد من الحكومة التي جعلت منه أحد أغنى رجال الدين في إيران.

محمود هاشمي شاهرودي:

إيراني الأصل، ولكنه ولد وتدرب في العراق، كان القائد ، ثم المتحدث باسم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق.

بعد وفاة آية الله الخميني في عام 1989، اقترب من المرشد الأعلى علي خامنئي، وأعاد تشكيل هويته السياسية وجدول أعماله.

كان لشاهرودي دور رئيسي في مساعدة آية الله خامنئي في إصدار الفتاوى، تم تعيينه عضوا في مجلس صيانة الدستور، ثم رئيس القضاء لمدة 10 سنوات، اعتبارا من عام 2015.

صور نفسه على أنه مرجع وكان يدير مكتبا دينيا في النجف بالعراق وإيران.

يعد شاهرودي الذي يستفيد من المزايا الحكومية في أعماله الدولية، من بين أغنى رجال الدين

محمد مجاهد شبستري:

رجل دين يقرأ النصوص عن طريق التأويل الحديث ومنهجية النقد التاريخي، وهو يعتقد أن الشريعة غير صالحة في أي شيء متعلق بالمجال العام، يدافع دون قيد أو شرط عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، منذ أوائل العقد الأول من القرن العشرين اختار أن يتخلى عن ردائه وعمامته من أجل أن ينأى بنفسه عن المؤسسة الموالية للنظام.