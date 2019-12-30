مسلم: سيتم رفع نسبة جهوزية قوى الامن للحد الاقصى ليلة رأس السنة

أكد رئيس شعبة العلاقات العامة في ​​قوى الأمن الداخلي​​ العقيد ​جوزيف مسلم​ أن "المدير العام لقوى الأمن الداخلي ​اللواء عماد عثمان​ أصدر أمرا برفع نسبة الجهوزية الى الحد الأقصى من حيث الدوريات والحواجز الظرفية والثابتة في ​ليلة رأس السنة​".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح مسلم أن "دوريات من ​شعبة المعلومات​ والاستقصاء باللباس المدني سيقومون بمهمات استعلامية واستطلاعية لتسهر ​العالم​ بأمان"، مشيراً الى أن "بعض الاماكن ستكون في ​ساحة الشهداء​ ودور العبادة وأماكن السهر".

ولفت الى أن "اجراءاتنا الخاصة بالساحل والوسط واذا كان هناك عاصفة سنقوم بإجراءات اساسية في الاماكن الجبلية".

وأكد أن "الرقم 112 هو رقم الطوارى يمكن الاتصال عليه بحال اي طارىء".

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