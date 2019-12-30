فوشيه: للاسراع بتشكيل حكومة فعالة وذات مصداقية لتحقق الإصلاحات الاقتصادية

تمنى السفير الفرنسي في ​لبنان​ ​برونو فوشيه​ ان "يحمل العام القادم الاستقرار والازدهار لجميع اللبنانيين وللبنان، الذي نحبه كثيرا، لبنان النابض بالمواهب والمزايا"، متأملاً أن "تبقى هذه المواهب في لبنان من أجل مستقبل هذا البلد".

وخلال رسالته بمناسبة ​العام الجديد​، أمل فوشيه أن "يتم تشكيل حكومة فعالة وذات مصداقية على أسرع وجه ومن دون أي انتظار، ولتكن هذه ​الحكومة​ أيضا تعبيرا عما سمع منذ 17 تشرين الأول في الشوارع وفي أماكن أخرى، وأن تتمكن هذه الحكومة من اعتماد جميع الإصلاحات الاقتصادية التي يحتاجها لبنان لمواجهة التحديات الراهنة من أجل مستقبله، وهذه التحديات كثيرة"، مشيراً الى ان "العام القادم سيشهد الذكرى المئوية للتاريخ الذي أنشأت فيه ​فرنسا​ دولة لبنان الكبير، في الأول من أيلول 1920"، مؤكداً ان "فرنسا ستقف إلى جانب لبنان دائما كما كانت في الماضي باسم هذه الصداقة التاريخية التي حافظت عليها منذ 100 عام تقريبا".