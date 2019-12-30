أكّدت مصادر قناة الـ"OTV"، أنّ "أي تواصل لرئيس الحكومة المكلف حسان دياب مع رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل لم يتمّ حتّى اليوم لا سياسيًّا ولا جغرافيًّا، كون باسيل متواجد الآن في اللقلوق".
ولفتت إلى أنّ "دياب نجح في حلّ التمازيات مع "الثنائي الشيعي" الّذي يبدو أنّه لن يوزّر سيّدةً، وهو يجهد إلى حلّ العقدة السنية".
من جهتها، أكّدت مصادر عين التينة للـ"OTV"، أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يتدخّل لحلّ عقدة التمثيل الدرزي".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـOTV: أي تواصل بين دياب وباسيل لم يتم حتى اليوم لا سياسيا ولا جغرافيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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