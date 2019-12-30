مصادر الـOTV: أي تواصل بين دياب وباسيل لم يتم حتى اليوم لا سياسيا ولا جغرافيا

أكّدت مصادر قناة الـ"OTV"، أنّ "أي تواصل لرئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ مع رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ لم يتمّ حتّى اليوم لا سياسيًّا ولا جغرافيًّا، كون باسيل متواجد الآن في ​اللقلوق​".

ولفتت إلى أنّ "دياب نجح في حلّ التمازيات مع "​الثنائي الشيعي​" الّذي يبدو أنّه لن يوزّر سيّدةً، وهو يجهد إلى حلّ العقدة السنية".

من جهتها، أكّدت مصادر ​عين التينة​ للـ"OTV"، أنّ "رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ لن يتدخّل لحلّ عقدة التمثيل الدرزي".