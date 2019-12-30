أردوغان ينتظر موافقة البرلمان لإرسال قوات تركية إلى ليبيا.. "من أجل النفط"

استمرارا للتدخل السلبى فى الشأن الداخلى الليبى ودعما للميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، وقّع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مساء الاثنين، على مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا، علما أنه قد تم تسليم المذكرة للبرلمان التركى ، فيما دعا رئيس البرلمان التركى، الجمعية العامة إلى اجتماع يوم الخميس المقبل لمناقشة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

كان وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو، قد قال إن مذكرة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا ستحال للبرلمان اليوم مذيلة بتوقيع أردوغان.

والسبت الماضي، قالت مصادر فى حزب العدالة والتنمية التركى، إن مذكرة طلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا قد تتم مناقشتها فى البرلمان، الخميس القادم، فى ضوء طلب طرابلس الدعم العسكرى رسميا، والتطورات فى المنطقة.

ومن المنتظر أن يقدم الحزب الحاكم فى تركيا، مقترحا للبرلمان للحصول على تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا، في خطوة مستعجلة حيث كان من المقرر أن ينظر البرلمان فى هذا الطلب يومى 8 و9 يناير القادم.

أدانت قوى التجمعات الوطنية الليبية بشدة التهديدات التركية الصادرة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول نواياه، بإنزال قوات عسكرية تركية على الأراضي الليبية، في خرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة، وكل اعراف القانون الدولي والإنسانى.

جاء ذلك فى خطاب موجه من قوى التجمعات الوطنية الليبية والتى حملت توقيعات أبرز الشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى ليبيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، رؤساء بعثاث الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى، أعضاء الاتحاد الأوروبى، الأمين العام للجامعة العربية، رئيس الاتحاد الافريقى، وأمين عام اتحاد المغرب العربى.

وأكدت قوى التجمعات الوطنية الليبية التي تضم عددا من منظمات المجتمع المدني والأحزاب الوطنية وجمعيات حقوقية، أن التهديد بإنزال قوات تركية على الأرض الليبية يعد غزوا وانتهاكا لسيادة دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، وكل المنظمات القارية والإقليمية، كما أنه يعد تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين، نظرا لما يحمله من تداعيات إدخال إقليم المتوسط وشمال افريقية، في صراع مسلح، سيكون الخاسر الوحيد فيه، الشعب الليبي ومقدراته الاقتصادية.

تدخل تركيا

Advertisements

قال الجيش الليبي، إن تركيا ساهمت بدرجة أولى في هذا التقدم الذي حققته قوات الوفاق، بعد أن "وفرت غطاء جويا بطائرات مسيرة خلال اقتحام الميليشيات مدينة غريان".

ومن المتوقع أن تكون هذه المدينة الجبلية والاستراتيجية، خلال الساعات القادمة، مسرحا لعمليات عسكرية هي الأكبر من نوعها، ومواجهات عنيفة من الطرفين.

وتمثل مدينة غريان الواقعة على بعد 100 كلم جنوبي غرب طرابلس، مركز عمليات مهما جدا للجيش الليبي، الذي اتخذها منذ سيطرته عليها مطلع شهر أبريل الماضي، مقرا لقيادة عملياته العسكرية بالمنطقة الغربية، وتقدم الدعم العسكري لقواته في محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس، كما تضم مهبطا للطائرات العمودية يستخدمه الجيش في توفير غطاء جوي لتقدّم قواته نحو العاصمة طرابلس.

مطامع البترول

وقالت صحيفة "الخليج تايمز" الصادرة باللغة الإنجليزية، إن إعلان أردوغان التدخل العسكري في ليبيا لا يخدم مصالح حكومة الوفاق أو الشعب الليبي، بل يخدم مصالح أنقرة وبكل وضوح.

وتقول الصحيفة، في تقرير لها أن أردوغان لديه أسبابه الاقتصادية والاستراتيجية لاتخاذ تلك الخطوة، فهو يتطلع إلى تقديم مشروع قانون في البرلمان التركي، في الثامن أو التاسع من يناير المقبل.

وأشارت إلى أنه وبالنظر إلى البرلمان الذي يسيطر عليه حزب أردوغان الحاكم، فإن مشروع القانون سيمر بكل سهولة.

وعن مصالح تركيا، لفتت الصحيفة إلى ما صرح به المحلل السياسي الأمريكي المعروف، نعوم تشومسكي، في مقابلة أجريت معه عام 2011، حيث قال إن ليبيا بلد غنية بالنفط والغاز، وهو السبب الرئيسي وراء محاولة دول مثل إيطاليا وفرنسا التأثير عليها لسنوات عديدة.

وتقول الصحيفة إن أردوغان يسعى لخنق الشعب الليبي، من خلال دعمه لحكومة الوفاق الليبية، في الوقت الذي يعتقد فيه أن الأمور ستبدو سلسة بمجرد أن تأتي دعوة من حكومة الوفاق الليبية للتدخل العسكري التركي، إلا أن هذا يعد خطأ استراتيجي قد يكلف الشعب الليبي الكثير في السنوات المقبلة.