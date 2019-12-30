ترند | جريمة حرب ضد أسرى للجيش الليبي.. خصم 3 نقاط من الأهلي.. مرتضى منصور يتهم «السحر وضابط قطري».. رحلة لفتاتين مع «أوبر» تنتهي بجريمة.. والـ GPS بصوت بدرية طلبة

الـ GPS بصوت بدرية طلبة وجوجل يرد

أبدت الفنانة بدرية طلبة عن استعدادها لتسجيل الـgps بصوتها بناءً على طلب الجماهير.

وأضافت في خلال مداخلة عبر «الفيديو كونفرانس» ببرنامج مساء DMC، أنها تستعد لتسجيل صوتها على تطبيق الـgps، مشيرة إلى أن أحد معجبيها قام بتدشين الفكرة وذهب لمقابلة أحد مؤسسي جوجل لتطبيقها.

ردت شركة جوجل على ما أثير مؤخراً بشأن تسجيل الفنانة بدرية طلبة صوتها في برنامج خرائط جوجل "GPS".

وقالت الشركة، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي" اليوم الإثنين، إنها لا تنوي تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط جوجل.

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