شبان طريق الجديدة علقوا لافتة في كورنيش المزرعة معارِضة لحسان دياب

أقدم عدد من الشبان على تعليق لافتة في كورنيش المزرعة، عليها صورة رئيس ​الحكومة​ المكلّف ​حسان دياب​، وكُتب عليها: "من ​بيروت​ ​طريق الجديدة​، أنت لا تمثّل أهل السنة".

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