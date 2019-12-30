رئيس بلدية زحلة أعلن إقامة المخيم الصيفي لأولاد الزحليين المنتشرين في 13 تموز

توجّه رئيس بلدية زحلة- معلقة و​تعنايل​ ​أسعد زغيب​، برسالة معايدة إلى الزحليين في الإنتشار، معربًا عن أمله أن "تكون هذه السنة سنة نجاح".

وأكّد في بيان، أنّ "المخيم الصيفي لأولاد الزحليّين المنتشرين، الّذي تَقرّر إقامته خلال مؤتمر الإنتشار الزحلي الّذي انعقد الصيف الماضي، قائم فعلًا، وحُدّد موعده في 13 تموز المقبل، وإن كان التوجّه لاستضافة عدد أقل من الأولاد بسبب الإمكانيّات المتضائلة". وأوضح أنّ "المخيم سيستضيف الفتيان بين فئتين عمريّتين: الأولى بين 10 و12 سنة، والثانية من 13 الى 15 سنة".

ودعا زغيب، الزحليّين المنتشرين الراغبين بالمشاركة، إلى "تسجيل أولادهم في هذا الحدث الأوّل، الّذي سيتضمّن استضافة الأولاد في المخيم، إضافة الى إستضافتهم في منازل زحليين آخرين". وهنّأ أيضًا بولادة نادي زحلة ​فرنسا​.