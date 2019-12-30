لفتت عضو "​​كتلة المستقبل​​" النائبة ​​رولا الطبش جارودي​​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي،الى انه "رغم التطمينات الرسمية، إلا ان مشاهد الذل للمواطن في ​المصارف​ تبقى شاهدة على ان الثقة بالنقد الوطني قد انهارت، وان الثقة ب​القطاع المصرفي​ معدومة، خصوصاً بعد المعلومات عن تحويلات ضخمة وبالدولار الى الخارج، لبعض المسؤولين".

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كانت هذه تفاصيل خبر الطبش: مشاهد الذل للمواطن في المصارف تؤكد انهيار الثقة بالنقد الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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