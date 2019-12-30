الجيش: توزيع مساعدات في طرابلس بإطار برنامج التعاون العسكري- المدني "CIMIC"

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ أنّ "وحدات من الجيش، في إطار برنامج التعاون العسكري- المدني "CIMIC"، وزّعت نحو 400 حصة من المساعدات الّتي تحتوي في كلّ منها على ألعاب للأطفال، ألبسة ومواد غذائيّة لعدد من العائلات في منطقتي ​باب التبانة​ و​جبل محسن​ في ​مدينة طرابلس​؛ وذلك بتمويل من تجمّع حملة "مواطن لبناني" ممثّلة بمدير جمعية "​بيروت​ مارثون" بيتر مرقدي وبحضور ضباط من الجيش.

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