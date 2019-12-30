شنكر: كان من المهم ضرب مجموعة مهمة من الأهدف لنبعث برسالة لإيران

لفت مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الأدنى السفير ديفيد شنكر، الى انه "كان من المهم ضرب مجموعة مهمة من الأهدف لنبعث برسالة ل​إيران​، والمواقع التي استهدفت في ​سوريا​ هي أهم من الأهداف التي ضربت في ​العراق​".

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