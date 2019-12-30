أردوغان: الاختبار الأول لصواريخ بوزدوغان تم بنجاح

أكد الرئيس التركي، ​رجب طيب أردوغان​، أن "الاختبار الأول ل​صواريخ​ "بوزدوغان" المطورة من قبل شركة "SAGE" التركية تم بنجاح"، معرباً عن "ثقته بأن الشركة المذكورة ستقوم بإنتاج مزيد من ​الصواريخ​ الموجهة خلال الفترة القادمة"، مشيراً الى ان "بلاده أسست قاعدة علمية في ​القطب الجنوبي​، وأن محطة الأرصاد الجوية الموجودة ضمن ​القاعدة​ بدأت فعالياتها بشكل رسمي، وأن قيادة ​القوات​ البحرية التركية بدأت برسم خريطة قاع البحر في القطب الجنوبي"، موضحاً ان "الهدف الاساسي هو الانتقال من صفة ​الدولة​ المراقبة في القطب الجنوبي إلى صفة البلد الاستشاري، ونسعى لأن تكون لنا كلمة حيال مستقبل القطب".

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