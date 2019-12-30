زلزال بقوة 5,4 درجات ضرب مدينة قلعة قاضي في هرمزكان جنوبي إيران

تعرّضت بلدة "قلعة قاضي" في مدينة بندر عباس مركز محافظة هرمزكان بجنوب ​إيران​ إلى ​زلزال​ بلغت قوّته 5,4 درجات على مقياس ريختر. وتعاقب على هذا الحادث زلزال آخر بقوّة 3,9 درجات على مقياس ريختر في منطقة "تخت" التابعة لمدينة بندر عباس أيضًا؛ وذلك بعد ​هزة أرضية​ أُخرى كانت قد تعرّضت إليها منطقة تخت وبلغت قوّتها 3,7 درجات على مقياس ريختر.

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