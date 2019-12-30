قائد البحرية الإيرانية: لدينا خطط لإجراء مناورات بحرية في بحر قزوين العام المقبل

أعلن قائد البحرية للجيش ال​إيران​ي الادميرال حسين خانزادي، "التخطيط لإجراء ​مناورات​ بحريّة في ​بحر قزوين​ بمشاركة دول هذا الحوض"، موضحًا "أنّنا نخطّط لإجراء هذه المناورات العام المقبل".

ولفت في حديث تلفزيوني، إلى "أهميّة إجراء المناورات المشتركة بين إيران و​روسيا​ و​الصين​"، منوّهًا إلى أنّ "ثلاث قوى كبرى أجرت لأوّل مرّة في هذه المنطقة مناورات مشتركة، ولم يكن متوقّعًا لحدّ الآن إجراء مثل هذه المناورات". وركّز على أنّ "الأميركيّين والغربيّين قد هيمنوا على هذه المنطقة لسنوات، وفرض الاستكبار العالمي ضغوطًا كبيرة على هذه المنطقة على مدى سنوات طويلة".