نتنياهو هنأ بومبيو على العملية الأميركية في العراق وسوريا

قام رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، بتهنئة ​الولايات المتحدة​ على الهجوم الذي نفذته ضد مواقع ​الحشد الشعبي​ ب​العراق​ و​سوريا​.

وأشار الناطق باسم مكتب نتانياهو، أوفير غندلمان، أن "رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تحدث اليوم مع وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، وهنأه على العملية الهامة التي قامت بها الولايات المتحدة ضد ​إيران​ ووكلائها في المنطقة".

هذا وقد ذكرت القناة 12 الإسرائيلية بأنّ "الهجوم في العراق قد يؤدي إلى مواجهات واسعة".

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