بن سلمان بحث مع بومبيو بأوضاع المنطقة والجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار

تلقّى ولي العهد السعودي الأمير ​محمد بن سلمان بن عبدالعزيز​، اتصالًا هاتفيًّا من وزير ​الخارجية الأميركية​ ​مايك بومبيو​.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب استعراض المستجدات الإقليميّة والدوليّة.

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