مقتدى الصدر: مستعدون لإخراج الجيش الأميركي من العراق سياسيا

أكد زعيم التيار الصدري وائتلاف "سائرون" العراقي مقتدى الصدر، "استعداده لإخراج الجيش الأميركي من العراق سياسيا"، مهددا "الولايات المتحدة بتصرف آخر حال عدم سحب قواتها من بلاده"، محذراً "من مغبة زج العراق في الصراعات الإقليمية والدولية، فالعراق وشعبه ما عاد يتحمل مثل هذه التصرفات الرعناء".
وفي بيان له، اعتبر الصدر ،انه "لو تم التعاون سابقا لإخراج المحتل عبر المقاومة العسكرية، لما جثم على صدر العراق، ولو تم التعاون من أجل عدم إقرار الاتفاقية المذلة لم يحدث ما حدث"، متسائلاً "اليوم أنا على استعداد لإخراجه بالطرق السياسية والقانونية فهل من ناصر ينصرنا؟".
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