براين هوك: هدف الضربات الأميركية هو استعادة قدرة الردع ضد إيران

لفت المبعوث الأميركي الخاص ب​إيران​، ​براين هوك​، إلى أنّ "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أوضح مرارًا أنّنا سندافع عن أنفسنا إذا هوجمنا".

وأوضح في تصريح إلى قناة "العربية"، أنّ "قواتنا في ​العراق​ تعرّضت إلى 11 هجومًا من قِبل وكلاء إيران"، مؤكّدًا "أنّناأضعفنا القطاعات الأساسيّة الّتي كان ​الحرس الثوري الإيراني​ يعتمد عليها"، مبيّنًا أنّ "هدف الضربات الأميركية هو استعادة قدرة الردع ضدّ إيران".