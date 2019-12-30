لفت المبعوث الأميركي الخاص بإيران، براين هوك، إلى أنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوضح مرارًا أنّنا سندافع عن أنفسنا إذا هوجمنا".
وأوضح في تصريح إلى قناة "العربية"، أنّ "قواتنا في العراق تعرّضت إلى 11 هجومًا من قِبل وكلاء إيران"، مؤكّدًا "أنّناأضعفنا القطاعات الأساسيّة الّتي كان الحرس الثوري الإيراني يعتمد عليها"، مبيّنًا أنّ "هدف الضربات الأميركية هو استعادة قدرة الردع ضدّ إيران".
كانت هذه تفاصيل خبر براين هوك: هدف الضربات الأميركية هو استعادة قدرة الردع ضد إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.