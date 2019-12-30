"12 مصابًا بسيارة ترحيلات طريق الفيوم وكواليس مقتل أرملة فيصل".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

12 مصابًا في انقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم

أصيب 12 شخصًا في انقلاب سيارة ترحيلات بطريق الفيوم الصحراوي، مساء الإثنين.

وتلقت الإدارة العامة للمرور، إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بطريق الفيوم، في نطاق محافظة الجيزة.

للتصالح.. تأجيل محاكمة المطربة بوسي بتهمة "التهرب الضريبي" لـ27 يناير

أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسى" بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألف و210 جنيها لمصلحة الضرائب، لجلسة 27 يناير المقبل؛ لتقديم ما يفيد بالتصالح.

"غسيل منشور وجثة تحت السرير".. كواليس جديدة في مقتل "أرملة فيصل"

"غسيل منشور لمدة 3 أيام" كان بداية اكتشاف جريمة مقتل مُسنة على يد أحد أقاربها وزوجته داخل منزلها بشارع فيصل؛ بدافع السرقة، الأمر الذي أثار شكوك الجيران وأهليتها.

72 ساعة لم تظهر أو تتجاوب خلالها "فوزية" مع شقيقها الذي يصغرها بعامين، وعند توجهه للسؤال عنها اشْتَمَّ رائحة كريهة من الشقة سكنها فأبلغ شرطة النجدة التي أخطرت مأمور قسم بولاق الدكرور.

"خوفت لتفضحنا فطعنتها بالمطوة".. التحقيق مع المتهمين بخطف طالبتين في التجمع الخامس

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، رئيس النيابة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة خطف طالبتين، والشروع في قتلهما بالتجمع الأول، على يد سائق "أوبر" ونجل شقيقه؛ للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن الطالبة "ر. أ."، (17 سنة)، و"هـ. م."، (17 سنة)، قامتا بطلب سيارة من شركة أوبر، بغرض التوصيل من منطقة "كايرو فيستيفال سيتي" بالتجمع الخامس، إلى منطقة المطاعم والسوبر ماركت بالتجمع الأول.

"بالأسماء.. الداخلية" تسحب الجنسية المصرية من 45 شخصًا

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أصدرت وزارة الداخلية، قرارًا بالسماح لـ22 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، وسحب الجنسية المصرية من 45 آخرين.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الاثنين، القرار رقم 2208 لسنة 2019 الإذن لكل من الـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، كما أصدر القرار رقم 2209 لسنة 2019، بالإذن لـ23 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

أمن السويس يضبط متهمين بسرقة السولار من خط تمويل السفن

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس، شخصين كونا تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواد البترولية من الخطوط الممتدة بالمناطق الجبلية، وتصريف متحصلات السرقة بالبيع واقتسامها فيما بينهما.

تبلغ لقسم شرطة عتاقة بمديرية أمن السويس، بلاغًا من "موظف بإحدى الشركات لتمويل السفن" باكتشافه تركيب (2 كلبس) على خط السولار الخاص بالشركة والموازي لطريق "السويس/ العين السخنة" دائرة القسم، وسرقة المنتج الخاص "سولار" منه.

إحباط تهريب بضائع بـ18 مليون جنيه من مخزن جمارك ميناء نويبع البحري

أحبطت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لأمن الموانئ، محاولة تهريب كميات كبيرة من البضائع المثبتة بمخازن الإدارة العامة للمهمل والبيوع داخل الميناء التابعة للإدارة المركزية لجمارك سيناء.

تحريات ومعلومات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانى نويبع البحرى، برئاسة اللواء أشرف رضا، مدير أمن الموانئ، أفادت بوجود عجز كبير في محتويات مخزن الإدارة العامة للمهمل والبيوع داخل الميناء التابعة للإدارة المركزية لجمارك سيناء، وتبين تبديد واختلاس العديد من البضائع المتحفظ عليها على فترات متقطعة لتهريبها داخل البلاد، ولا سيما البضائع المحظورة لعدم استيفائها الاشتراطات الاستيرادية بالمخالفة للقانون.

الداخلية تنجح في إتمام الصلح فى النزاع القائم بين 6 عائلات بأسيوط والمنوفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن "أسيوط والمنوفية" في إتمام الصلح وإنهاء النزاع القائم بين 6 عائلات.

بينهم سيدتان.. ضبط 6 متهمين بسرقة 4 كيلو مجوهرات من فيلا بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكبي واقعة سرقة خزينة تحتوي على مشغولات ذهبية من داخل إحدى الفيلات السكنية بالجيزة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من رجل أعمال يحمل جنسية دولة عربية، أفاد فيه بسرقة مجهولين خزينة تحتوي على 4 كيلو مشغولات ذهبية، من الفيلا الخاصة به.