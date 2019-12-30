محافظ دمياط: مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعًا لمناقشة الصعوبات التي تواجه اللجان الفنية للتصالح في مخالفات البناء والتي جرى تشكيلها وفقًا لأحكام القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

استهلت المحافظ حديثها خلال الاجتماع بالتأكيد على أهمية تطبيق قانون التصالح والذي يسعى في المقام الأول إلى التأكد من سلامة المباني حفاظا على أرواح المواطنين.

وأعلنت عوض مد فترة تلقي طلبات التصالح لمدة ستة أشهر أخرى بداية من يناير المقبل، كما استمعت إلى الصعوبات التي واجهت اللجان الفنية الخاصة للتصالح.

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ووجهت بخلق قنوات للتواصل بين نقابة المهندسين وأعضاء اللجنة وكذا كافة رؤساء المراكز والمدن يكون هدفهم الأساسي تيسير الإجراءات على أعضاء اللجنة وكذا المواطنين.

وواصلت المحافظ تعليماتها بضرورة تكثيف التوعية للمواطنين من خلال منابر التوعية المختلفة بعقد عدد من الندوات التوضيحية لتوضيح أحكام القانون و مناقشة بنوده مع الأهالي، وكذا تعريف المواطنين بأهمية هذا القانون والرد على الاستفسارات، وتوزيع نماذج توضيحية للقانون والخاصة بطلبات التصالح.

وشددت على عدم المغالاة على المواطنين في استكمال الطلبات وقبول أي مستند يدل على الملكية وأي طلبات للتصالح، وإعطاء الفرصة لهم لتقديم الطلبات قبل انتهاء المدة الجديدة المحددة بالقانون.​