الأمم المتحدة: أكثر من نصف الزيمبابويين مهددون بالجوع الحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - هراري - (د ب أ)

ذكر نائب مدير برنامج الأغذية العالمي نيلز بالزر، في العاصمة الزيمبابوية هراري، اليوم الاثنين، أن البلاد تواجه الآن أسوأ أزمة جوع في عشر سنوات.

وقال بالزر إن أكثر من نصف تعداد السكان البالغ 14 مليون نسمة مهددون بالافتقار إلى الأمن الغذائي، وهو نتيجة للجفاف وعقود من سوء الإدارة في عهد الحاكم لفترة طويلة روبرت موجابي الذي توفى في سبتمبر الماضي .

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وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يعتزم توزيع المواد الغذائية الآتية من الخارج على 1ر4 مليون شخص خصوصا في المناطق الريفية. ولكن أزمة الجوع تفاقمت. والذرة، على سبيل المثال، متوفرة فقط في نصف الأسواق في أنحاء البلاد ، وبأسعار لا يمكن أن يتحملها الكثيرون جراء التضخم.

ولتوفير غذاء لنحو ثمانية ملايين شخص، سوف يحتاج برنامج الأغذية العالمي لتمويل إضافي بقيمة مئتي مليون دولار للنصف الأول من العام فقط للحيلولة دون انزلاق الزيمبابويين في براثن المجاعة .

وقال بالزر: "وفي ظل عدم التحرك، فسوف ينفد الغذاء منا بحلول نهاية فبراير المقبل، تزامنا مع ذروة موسم الجوع عندما تكون الاحتياجات على أشدها". وتفاقم الوضع جراء بدء موسم المطر متأخرا هذا العام .