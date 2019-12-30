قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في الإسكندرية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:
أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الإثنين، ضعف وانقطاع المياه عن 3 مناطق شرقي المدينة بدءًا من مساء اليوم وحتى صباح الغد.
وأوضحت الشركة أنه سيتم قطع المياه عن مناطق "حجر النواتية، كوبري الناموس، جينوتي"، نظرًا لأعمال ترحيل الخط الناقل للمياه قطر 1000مم ضمن مشروع تطوير محور المحمودية.
وناشدت الشركة، في بيان، المواطنين بالمناطق المذكورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، أو طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125.
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