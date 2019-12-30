الحكومة الصومالية تعتقد أن تفجير مقديشيو من تدبير دولة أجنبية

محمد اسماعيل - القاهرة - مقديشيو - (د ب أ)

صرحت وكالة الأمن القومي الصومالية "نيسا" بأن السلطات تعتقد أنه جرى التخطيط للهجوم الذي وقع في مقديشو مطلع الأسبوع الحالي من خارج البلاد.

وكان ما يقرب من 100 شخص قد لقوا حتفهم وأصيب العشرات إثر انفجار شاحنة مفخخة في مقديشو أمس الأول السبت، عند تقاطع طرق مزدحم بالحركة في الجزء الغربي من مقديشو في ساعة الذروة.

وكتبت وكالة الأمن القومي في تغريدة أنها كانت قد قدمت تقريرًا أوليًا للحكومة بشأن الهجوم "الذي خططت له دولة أجنبية".

ولم تذكر الوكالة اسم الدولة ولم تقدم تقريرًا رسميًا، غير أنها أضافت أنه "لاستكمال التحقيق الجاري، سوف نسعى لطلب المساعدة من وكالات الاستخبارات الأجنبية".

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وتوفى ضحية كان قد جرى نقله جوًا إلى تركيا لتلقي العلاج الطبي، حسبما قال الفريق الطبي المسؤول اليوم، لترتفع بهذا حصيلة الوفيات الرسمية إلى 83 شخصًا.

وقال رجال الإنقاذ إن نحو 20 شخصًا لا يزالون مفقودين والحصيلة مرشحة للزيادة، نظرًا لأن الكثير من الضحايا ومن بينهم أطفال، صاروا أشلاء بالمعنى الحرفي للكلمة جراء الانفجار القوي.

وكانت الشرطة ذكرت مطلع الأسبوع الحالي أن نحو مئة شخص قتلوا في الهجوم. ولايزال نحو 148 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفيات حول العاصمة أمس الأحد، بحسب لجنة الطوارئ الوطنية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها رغم أن الكثيرين يشتبهون في أن جماعة الشباب الإسلامية هي المسؤولة.

وقالت القيادة الإفريقية الأمريكية (أفريكوم) التي تدعم القوات الصومالية في القتال ضد الشباب، أمس الأحد إنها قتلت أربعة من أعضاء الشباب في غارات جوية جرى تنفيذها ردا على الحادث .